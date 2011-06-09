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С талкивались ли вы с ситуацией, когда в магазине вместо петрушки случайно брали кинзу, или пекинскую капусту путали с салатом? Если да, то эта викторина научит вас отличать одно растение от другого, а если нет, то у вас есть повод убедиться, что вы хорошо разбираетесь в зелени.

Некоторые травки действительно похожи одна на другую, а есть растения, которые, к сожалению, мы очень редко употребляем в пищу. Наши подсказки помогут вам не только угадать зелень, но и узнать, для каких блюд ее лучше использовать.