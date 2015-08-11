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«Тихая охота» – весьма увлекательное и полезное времяпрепровождение. Грибник не только обеспечивает себя и своих домочадцев вкусными и сытными блюдами, но и, блуждая по лесу, сбрасывает накопившееся напряжение, избавляется от негатива. Однако для того, чтобы сбор грибов был действительно продуктивным, а главное, безопасным занятием, в них нужно хорошо разбираться.

Пройдите нашу викторину и узнайте, какой вы грибник. Возможно, прежде чем отправляться в лес, вам нужно больше узнать о представителях грибного царства.