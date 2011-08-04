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Я годы… Они такие красивые, яркие, душистые, сочные, сладкие или кислые, нежные или терпкие, а главное, невероятно полезные. Поэтому когда природа позволяет нам щедро полакомиться горстью натуральных витаминов, такую возможность нельзя упускать ни в коем случае. А лето - самое время готовить десерты, варенье, компоты, морсы, выпечку, супы и другие блюда с ягодами!

Но, к сожалению, не все хорошо разбираются в ягодах, а названий некоторых и вовсе не знают. Или, напротив, услышав название, не могут вспомнить, как выглядит та или иная ягода… И в этом нет ничего удивительного: ведь не все они растут в одной природной зоне.

Сегодня Passion.ru предлагает проверить, насколько вам знакомы эти дары природы. Малина, брусника, смородина, шелковица, голубика, клюква, облепиха, земляника, крыжовник… - в этом ягодном калейдоскопе не так уж трудно запутаться! Сможете ли вы по фото и описанию узнать, о какой ягоде идет речь?