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Г рибы очень полезны, богаты всевозможными микроэлементами и невероятно вкусны! Трудно найти человека, который не любил бы эти лесные дары, но, к сожалению, далеко не все гурманы хорошо разбираются в них и могут отличить друг от друга по внешнему виду. А ведь помимо множества достоинств, грибы таят в себе опасность - ими можно отравиться! И если, например, мухомор мы отличим сразу по пятнам на шляпке, то многие из его несъедобных «коллег» ловко маскируются под благородные. Именно поэтому очень важно не употреблять в пищу грибы, в которых вы не уверены.

Passion.ru предлагает вам проверить свои знания о грибах: определите по фото и краткому описанию, какие грибы можно есть, а какие могут стать угрозой для жизни!