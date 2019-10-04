Тест: узнайте, насколько вы зависимы от еды

Еда – важная часть нашей жизни, с этим никто не спорит. Но некоторые живут по принципу «жить, чтобы есть», а другие – с точностью до наоборот. Да и не всегда мы составляем свой рацион так, чтобы он был для нас не только вкусен, но и полезен. А все потому, что многие из нас имеют зависимость от еды. У кого-то она выражена лишь в легкой форме, а у других все более печально. Пройдите наш тест и узнайте, насколько вы зависимы от еды.