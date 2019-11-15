Тест: узнайте, хорошо ли вы разбираетесь в сортах хлеба

Хлеб – один из самых популярных продуктов в мире. Его любят, уважают и почитают в разных уголках нашей планеты. А сколько традиционных и экзотических рецептов хлеба существует! Однако мало знать адрес хорошей булочной недалеко от дома, хорошо бы еще и разбираться в сортах этого продукта. Сумеете ли вы отличить Столичный от Украинского? А Украинский от Бородинского? Знаете ли, что такое пита или чиабатта? Пройдите наш тест и узнайте, можно ли вас назвать знатоком хлеба.