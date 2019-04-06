Тест: умеете ли вы готовить вкусную гречку или с вами каши не сваришь

Казалось бы, что может быть проще, чем сварить гречневую крупу, но, оказывается, не всем это задание под силу: у одних она прилипает ко дну кастрюли, у других получается недостаточно мягкой, а у кого-то, наоборот, слишком разваривается. Чтобы понять, правильно ли вы варите гречневую кашу, пройдите наш тест. И не забудьте поделиться результатом в комментариях, а тестом — в социальных сетях!