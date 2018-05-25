Тест: угадаете ли вы, в честь кого названы эти блюда?

Вполне возможно, что ваши познания о еде сводятся к тому, что сэндвичи были названы в честь графа с одноименной фамилией, а салат «Цезарь» не имеет никакого отношения к Юлию Цезарю и назван в честь другого реального человека. Но это еще не все. Мы собрали 11 популярных блюд, названия которых связаны с именами вполне конкретных персонажей. Пройдите наш тест и узнайте, насколько хорошо вы разбираетесь во всем, что связано с едой.