Тест: разбираетесь ли вы в новогодних десертах других странах?

Задумывались ли вы, например, почему во Франции на праздничном столе обязательно должно быть «Рождественское полено», а в Англии обходятся имбирным печеньем? Что вы знаете о десертах в разных странах мира, какие они, почему их обязательно надо попробовать? Умеете ли готовить необычные сладости? Наш тест поможет вам разобраться в обилии новогодних лакомств и проверить свою эрудицию.