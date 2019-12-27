Тест: рассольник или суп с клецками – отгадайте блюда по их старинному названию

Многие из нас обожают вкусно поесть, однако далеко не всем известно, что у любимых блюд есть старинные названия. Знаете ли вы, что такое «Яйца берси»? А какое популярное блюдо скрывается за словосочетанием «Салат авиатора»? Пройдите наш тест и проверьте свои познания в старинных наименованиях блюд (или просто испытайте удачу).