Тест: хорошо ли вы помните, что ели Иван Васильевич, Бриджит Джонс и другие герои легендарных фильмов

Еда — важная часть нашей жизни, поэтому о ней непременно разговаривают на кухнях, пишут в книгах и упоминают в кино. Пока вы сидите на карантине, предлагаем вам ненадолго оторваться от холодильника и плиты и пройти наш веселый тест, в котором вы проверите, что ели и готовили персонажи известных советских и зарубежных фильмов.