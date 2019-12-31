Тест: оливье, селедка под шубой или холодец — на какое новогоднее блюдо вы похожи?

Каждый Новый год в нашей стране принято встречать весело и с размахом, ведь как его встретишь, так и проведешь. И, конечно же, есть ряд традиционных блюд, без которых и праздник не праздник. И даже если не все из них вы попробуете в заветную ночь, на столе они быть обязаны. Пройдите наш веселый тест и узнайте, какое вы новогоднее блюдо – классический Оливье, изысканная селедка под шубой, нежный холодец или королевский бутерброд с красной икрой.