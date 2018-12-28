Тест: знаете ли вы, какие новогодние блюда подавали в СССР?

Сегодня в 00:00Тест: знаете ли вы, какие новогодние блюда подавали в СССР?КомментарииДавайте вернемся в прошлое и вспомним, что готовили наши мамы-бабушки, какие новогодние блюда обязательно были украшением стола. Возможно, что-то из этих блюд вы до сих пор готовите на праздники или планируете возродить традиции и встретить главную ночь года в советском стиле. Пройдите наш тест: интересно вспомните ли вы, что ели на Новый год в СССР? Фото: shutterstockПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!ТегиТестретроновогодние блюдаНовый год 2019ПопулярноеЗагрузка...SearchВыбор редакцииЗагрузка...ГороскопЗагрузка...