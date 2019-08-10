passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Тест: помните ли вы, какие блюда готовили советские хозяйки?

СССР – это огромная и значимая веха в истории нашей страны. Все мы так или иначе слышали о Великой Отечественной войне, Сталине, дефиците и очередях, но ведь не только этим жил советский народ. Важной частью жизни простых людей были походы, учеба, работа, песни под гитару и еда. Да, да, еда была возведена в статус чего-то сакрального, так как ее достать было, прямо скажем, нелегко.

Рачительные хозяйки крутились, как могли, обменивались рецептами и изобретали новые, каждый раз умудряясь приготовить что-нибудь вкусное на ужин. А о застольях мы вообще молчим! Простые, но неизменно вкусные блюда всегда оказывались на столе, были среди них и традиционные, без которых не обходилась праздничная трапеза. Но что вы помните о том, что ели во времена СССР? Пройдите наш тест и проверьте свои знания о том, что готовили советские хозяйки.

Текст: Наталья Обрядина

Фото: vostock-photo

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!