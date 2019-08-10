Тест: помните ли вы, какие блюда готовили советские хозяйки?

Рачительные хозяйки крутились, как могли, обменивались рецептами и изобретали новые, каждый раз умудряясь приготовить что-нибудь вкусное на ужин. А о застольях мы вообще молчим! Простые, но неизменно вкусные блюда всегда оказывались на столе, были среди них и традиционные, без которых не обходилась праздничная трапеза. Но что вы помните о том, что ели во времена СССР? Пройдите наш тест и проверьте свои знания о том, что готовили советские хозяйки.