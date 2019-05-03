Тест: на какой крепкий напиток похожа ваша сексуальная жизнь?

Интимные отношения – это всегда шкатулка, полная сюрпризов, причем сюрпризов очень разного характера. А секс, как хороший крепкий напиток, имеет множество оттенков вкуса. Но что самое главное и в том, и в другом? Умение – найти свой напиток и знать свою норму. Ответьте на вопросы теста и узнайте, на какой напиток похожа ваше сексуальная жизнь.