Тест: на какой крепкий напиток похожа ваша сексуальная жизнь?

Сегодня в 00:00Тест: на какой крепкий напиток похожа ваша сексуальная жизнь?КомментарииИнтимные отношения – это всегда шкатулка, полная сюрпризов, причем сюрпризов очень разного характера. А секс, как хороший крепкий напиток, имеет множество оттенков вкуса. Но что самое главное и в том, и в другом? Умение – найти свой напиток и знать свою норму. Ответьте на вопросы теста и узнайте, на какой напиток похожа ваше сексуальная жизнь. Текст: Наталья ОбрядинаФото: vostock-photo/shutterstockПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!ТегиТесталкогольалкогольные напиткипсихологиясексотношенияОбсудитьПопулярноеЗагрузка...SearchВыбор редакцииЗагрузка...ГороскопЗагрузка...