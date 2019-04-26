Тест: гусь с яблоками или холодец – на какое блюдо похож ваш мужчина?

Как часто вы со своим избранником называете друг друга милыми прозвищами? Кому-то это искренне нравится, а кто-то терпит исключительно из любви. Но факт остается фактом: пупсик, котик, зая, малыш – эти до боли знакомые слова прочно вошли в нашу жизнь. Но давайте немного поиграем и выясним, на какое блюдо похож ваш мужчина!