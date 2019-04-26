Тест: гусь с яблоками или холодец – на какое блюдо похож ваш мужчина?

Сегодня в 00:00Тест: гусь с яблоками или холодец – на какое блюдо похож ваш мужчина?КомментарииКак часто вы со своим избранником называете друг друга милыми прозвищами? Кому-то это искренне нравится, а кто-то терпит исключительно из любви. Но факт остается фактом: пупсик, котик, зая, малыш – эти до боли знакомые слова прочно вошли в нашу жизнь. Но давайте немного поиграем и выясним, на какое блюдо похож ваш мужчина!Пожалуйста, воспринимайте этот тест как шуточную игру и не относитесь к нему слишком серьезно. Текст: Наталья ОбрядинаФото: vostock-photo/shutterstockПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!ОбсудитьПопулярноеЗагрузка...SearchВыбор редакцииЗагрузка...ГороскопЗагрузка...