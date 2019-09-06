Тест: манго, персик, груша или апельсин — какой вы фрукт?

Сегодня в 00:00Тест: манго, персик, груша или апельсин — какой вы фрукт?КомментарииФрукты прочно вошли в нашу жизнь. Кто-то их ест, кто-то нет, но все их любят. Этот факт не вызывает сомнений. Если присмотреться к фруктам повнимательнее, то можно найти сходство с характером людей (об этом даже ученые когда-то говорили). Пройдите наш тест и узнайте, что вы за фрукт. Текст: Наталья ОбрядинаФото: vostock-photoПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!ТегиТестфруктпсихологияОбсудитьSearch