Тест: любитель или искушенный гурман — все ли вы знаете о специях и приправах?
Главные герои фильма «Пряности и страсти» самозабвенно и с большой любовью подходили к приготовлению еды, считая этот процесс самым настоящим искусством. А специи в кулинарии – это эмоции и простой способ превратить даже самое обычное блюдо в шедевр высокой кухни. Главное – знать, как ими правильно пользоваться. Пройдите наш тест и узнайте, насколько вы подкованы в этом вопросе.
Фото: depositphotos
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!