Тест: кто вы — настоящий кофеман или просто любитель?

Согласно легенде, первым бодрящее свойство кофе открыл доктор Шейх Омар. Прогуливаясь по роще, он обнаружил это дерево и решил его исследовать. Взяв семена, он сделал из них отвар и принимал в течение нескольких дней. После приема подобного курса он отметил, что стал чувствовать себя намного бодрее. Поэтому он решил добавлять кофе в различные лечебные настои для придания им более сильного эффекта. До самой своей смерти Омар не раскрывал секрет этого бодрящего напитка и лишь перед самой своей кончиной передал знания своему сыну. А что вы знаете об этом ароматном напитке?