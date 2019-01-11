Тест: фрукт, ягода или аббревиатура — что такое кумкват

Сегодня в 00:00Тест: фрукт, ягода или аббревиатура — что такое кумкватКомментарииНаступил кумкват-сезон: в магазинах появились странные мини-апельсины продолговатой овальной формы, длина которых составляет не больше пяти сантиметров, а ширина — не более четырех. Его можно откусить прямо с кожурой, и рот тут же наполняется безупречным сочным кисло-сладким вкусом, а организм — радостью и зарядом энергии! Знаете ли вы все о пользе удивительного фрукта, о том, как его обычно потребляют, в каком виде можно приобрести и что с ним вообще делать? Пройдите тест! Фото: vostock-photoПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!ТегиТестКумкватмандаринрецепт с кумкватомрецепты с дичьюрецепты с ягодамиЕще по темеЗагрузка...ПопулярноеЗагрузка...SearchВыбор редакцииЗагрузка...ГороскопЗагрузка...