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Тест: проверьте, все ли вы знаете о сочетаемости продуктов

Наверняка каждый из нас хотя бы раз в жизни слышал, что нельзя селедку запивать молоком, употреблять в один прием пищи яйца и сыр и мешать между собой крепкие алкогольные напитки и пиво, однако есть еще множество продуктов, которые плохо или вообще не сочетаются друг с другом. Пройдите наш тест, и узнайте, насколько хорошо вы разбираетесь в данном вопросе.

Вы наверняка замечали, что иногда после ужина у вас начинается вздутие или сильно урчит в животе? Дело в том, что принцип несовместимости продуктов – это не просто красивые слова, он основан на многолетнем изучении химических реакций микро- и макроэлементов и естественных процессов, которые происходят в нашем желудочно-кишечном тракте. Именно поэтому в науке о здоровом питании очень много правил, соблюдение или несоблюдение которых сказывается не только на вкусовых качествах еды, но и на вашем самочувствии.

Какой бы результат не показал вам тест, в любом случае не расстраивайтесь. Если необходимо, подтяните свои знания в данном вопросе – для этого достаточно прочитать пару статей. А также помните: есть категорически не сочетающиеся друг с другом продукты, дуэт которых способен вызвать серьезные расстройства пищеварения, а есть такие, которые не принесут вам вреда, просто помешают максимальному усвоению полезных веществ. И в конечном итоге все, конечно же, зависит от индивидуальных особенностей организма, просто не давайте ему лишних поводов «ругаться» на вас за употребление заведомо несочетаемых продуктов.

Текст: Наталья Обрядина

Фото: vostock-photo/shutterstock

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