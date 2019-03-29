Тест: проверьте, все ли вы знаете о сочетаемости продуктов

Какой бы результат не показал вам тест, в любом случае не расстраивайтесь. Если необходимо, подтяните свои знания в данном вопросе – для этого достаточно прочитать пару статей. А также помните: есть категорически не сочетающиеся друг с другом продукты, дуэт которых способен вызвать серьезные расстройства пищеварения, а есть такие, которые не принесут вам вреда, просто помешают максимальному усвоению полезных веществ. И в конечном итоге все, конечно же, зависит от индивидуальных особенностей организма, просто не давайте ему лишних поводов «ругаться» на вас за употребление заведомо несочетаемых продуктов.

Текст: Наталья Обрядина

Фото: vostock-photo/shutterstock

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