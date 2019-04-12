Тест: мы определим, правильно ли вы питаетесь

Правильное питание, несомненно, очень популярная сегодня тема, но далеко не все точно знают, что же скрывается за этим словосочетанием. Например у вас есть ответ на вопрос, правда ли кофе подавляет аппетит? Связаны ли режим дня и похудение? Можно ли ужинать после шести? Наш несложный тест покажет, насколько хорошо вы разбираетесь в теме правильного питания.