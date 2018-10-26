Тест: мы узнаем, как вы относитесь к заячьим почкам, ушам кабана и другим деликатесам

Котлетки из медвежатины, суп с перепелкой, стейк из лося, фаршированная утка — все это очень вкусно! И все это блюда из дичи. А как вы относитесь к охоте и к трофеям, из которых можно приготовить настоящие деликатесы? Что вы знаете о самих блюдах, которые готовят из дикого мяса? Пройдите наш тест и определитесь — любите ли вы дичь или никогда ничего подобного не пробовали.