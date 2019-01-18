Тест: что любимый напиток расскажет о вашем характере

О вкусах не спорят: одни предпочитают коньки и лыжи, а другие — книжку и плед. Одни — клубничный лимонад, другие — минералку без газа. Тем не менее, скажите, что вы пьете, и мы раскроем такие черты вашего характера, о которых вы и понятия не имели! Пройдите наш тест и узнайте о себе много нового.