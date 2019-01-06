Продукт недели: красная икра

7 интересных фактов
- Ученые доказали: те, кто ест икру регулярно, живут в среднем на семь лет дольше. И чаще пребывают в отличном настроении. Известна точная дата появления красной икры на столах Санкт-Петербурга и Москвы — 1899 год.
- До этого времени рыбаки скармливали деликатес собакам, в лучшем случае — сушили, варили и жарили для дальних походов, поскольку икра давала на долгое время ощущение сытости.
- В начале прошлого века технологию засолки икры освоили японцы, но за рубежом до сих пор читается, что лучшая — все-таки наша. А секрет прост: ее следует засолить не позднее, чем через четыре часа после извлечения из тушки. Иначе уже она будет не такая вкусная.
- Деликатес распробовали, когда церковь официально разрешила употреблять ее в пост. Вскоре известный кулинар Оливье придумал свой знаменитый салат и сдобрил его красной икрой. Тогда-то и началось триумфальное восхождение русской икры на пьедестал кулинарного почета.
- В среднем каждый житель планеты съедает по 200 граммов русского деликатеса. Особенно налегают европейцы: именно они оценили не только вкус этого продукта, но и его ценность в рационе. Многие десятилетия подряд икру подают к британскому королевскому столу. Как отдельное блюдо, так и в составе салатов. Икра сочетается с любым видом несладких салатов, если они без мяса и с пастой.
- Еще один легендарный фанат красный икры — хан Батый. Да-да! Тот самый, что жил в 12 веке. Если верить летописцам, перед серьезными сражениями он горстями ел сам и заставлял есть своих воинов «сушенку» — сушеную красную икру, которую поставляли ему астраханские рыбаки.
- Белка в красной икре больше, чем в мясе, есть там и витамины — А, Е, В, и D, фолиевая кислота, йод, минералы, цинк, железо, медь, фосфор.
Паста с икрой и креветками
Вам понадобится (на две порции):
- паста пипе ригате (улитки), пенне ригате (перья) или спагетти — 250 г
- морской коктейль — 500 г
- красная икра — 2 ст. ложки
- сливки 20% — 1 стакан
- сыр твердых сортов — 200 г
- сливочное масло — 1 ст. ложка
- прованские травы — 1 ст. ложка
- соль — по вкусу
- маслины (по желанию) — 10-12 шт.
Как приготовить:
Размороженный морской коктейль или свежий отварить две-три минуты в соленой воде. Растопить сливочное масло и быстро обжарить морепродукты на большом огне. Влить сливки. Тушить на медленном огне пять-семь минут. За это время сварить пасту. Потереть сыр и добавить к коктейлю, не забыть про прованские травы. Как только сыр расплавится, снять подливу с огня. Разложить пасту по тарелкам, добавить подливу, перед подачей положить сверху красную икру, украсить блюдо маслинами.
Текст: Юлия Белова
Фото: Vostock Photo
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