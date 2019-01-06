Продукт недели: красная икра

Вам понадобится (на две порции):

паста пипе ригате (улитки), пенне ригате (перья) или спагетти — 250 г

морской коктейль — 500 г

красная икра — 2 ст. ложки

сливки 20% — 1 стакан

сыр твердых сортов — 200 г

сливочное масло — 1 ст. ложка

прованские травы — 1 ст. ложка

соль — по вкусу

маслины (по желанию) — 10-12 шт.

Как приготовить:

Размороженный морской коктейль или свежий отварить две-три минуты в соленой воде. Растопить сливочное масло и быстро обжарить морепродукты на большом огне. Влить сливки. Тушить на медленном огне пять-семь минут. За это время сварить пасту. Потереть сыр и добавить к коктейлю, не забыть про прованские травы. Как только сыр расплавится, снять подливу с огня. Разложить пасту по тарелкам, добавить подливу, перед подачей положить сверху красную икру, украсить блюдо маслинами.

Текст: Юлия Белова

Фото: Vostock Photo

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