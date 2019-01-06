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Продукт недели: красная икра

Для большинства из нас красная икра — кушанье изысканное. Деликатес, который хорош сам по себе. Стоит ли смешивать с другими продуктами? Еще как стоит! А еще ученые доказали: те, кто ест икру регулярно, живут в среднем на семь лет дольше. И чаще пребывают в отличном настроении. Попробуем долголетие на вкус?

7 интересных фактов

  1. Ученые доказали: те, кто ест икру регулярно, живут в среднем на семь лет дольше. И чаще пребывают в отличном настроении. Известна точная дата появления красной икры на столах Санкт-Петербурга и Москвы — 1899 год.
  2. До этого времени рыбаки скармливали деликатес собакам, в лучшем случае — сушили, варили и жарили для дальних походов, поскольку икра давала на долгое время ощущение сытости.
  3. В начале прошлого века технологию засолки икры освоили японцы, но за рубежом до сих пор читается, что лучшая — все-таки наша. А секрет прост: ее следует засолить не позднее, чем через четыре часа после извлечения из тушки. Иначе уже она будет не такая вкусная.
  4. Деликатес распробовали, когда церковь официально разрешила употреблять ее в пост. Вскоре известный кулинар Оливье придумал свой знаменитый салат и сдобрил его красной икрой. Тогда-то и началось триумфальное восхождение русской икры на пьедестал кулинарного почета.
  5. В среднем каждый житель планеты съедает по 200 граммов русского деликатеса. Особенно налегают европейцы: именно они оценили не только вкус этого продукта, но и его ценность в рационе. Многие десятилетия подряд икру подают к британскому королевскому столу. Как отдельное блюдо, так и в составе салатов. Икра сочетается с любым видом несладких салатов, если они без мяса и с пастой.
  6. Еще один легендарный фанат красный икры — хан Батый. Да-да! Тот самый, что жил в 12 веке. Если верить летописцам, перед серьезными сражениями он горстями ел сам и заставлял есть своих воинов «сушенку» — сушеную красную икру, которую поставляли ему астраханские рыбаки.
  7. Белка в красной икре больше, чем в мясе, есть там и витамины — А, Е, В, и D, фолиевая кислота, йод, минералы, цинк, железо, медь, фосфор.

Паста с икрой и креветками

Вам понадобится (на две порции):

  • паста пипе ригате (улитки), пенне ригате (перья) или спагетти — 250 г
  • морской коктейль — 500 г
  • красная икра — 2 ст. ложки
  • сливки 20% — 1 стакан
  • сыр твердых сортов — 200 г
  • сливочное масло — 1 ст. ложка
  • прованские травы — 1 ст. ложка
  • соль — по вкусу
  • маслины (по желанию) — 10-12 шт.

Как приготовить:

Размороженный морской коктейль или свежий отварить две-три минуты в соленой воде. Растопить сливочное масло и быстро обжарить морепродукты на большом огне. Влить сливки. Тушить на медленном огне пять-семь минут. За это время сварить пасту. Потереть сыр и добавить к коктейлю, не забыть про прованские травы. Как только сыр расплавится, снять подливу с огня. Разложить пасту по тарелкам, добавить подливу, перед подачей положить сверху красную икру, украсить блюдо маслинами.

Текст: Юлия Белова

Фото: Vostock Photo

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