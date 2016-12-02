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Б люда различных национальных кухонь довольно прочно вошли в наш рацион, и даже если вы сами не умеете их готовить или просто не хотите тратить на это время, всегда есть возможность отведать что-нибудь новенькое в кафе или ресторане. Зачастую, изучая меню или сталкиваясь с необычным названием рецепта, большинство из нас не знают, о чем идет речь, из каких ингредиентов это блюдо приготовлено, в какой стране появилось на свет.

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