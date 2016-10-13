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Лето - время отпусков и путешествий. Многие из нас отдохнули или еще будут отдыхать в теплых странах, наслаждаться солнцем, морем, кулинарными изысками и, конечно, экзотическими фруктами.

К сожалению, в наших магазинах можно купить лишь некоторые тропические экзоты, в полной же мере узнать о них можно, только отправившись в путешествие, например, в Таиланд, Индию, Малазию, на Филиппины, в Мексику, Африку… Там фруктовые лотки изобилуют фруктами, кроме того, они приятно недороги. Наслаждайтесь их вкусовыми качествами, но не забывайте тщательно мыть их перед едой.

А пока мы предлагаем проверить, насколько хорошо вы разбираетесь в этих дарах природы и определить по описанию и фото, о каком фрукте идет речь.