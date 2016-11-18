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31 января 1865 года в Петербурге Д.И. Менделеев защитил докторскую диссертацию «О соединении спирта с водою», в которой описал результаты изучения различных концентраций смеси воды со спиртом с учетом температуры. Не будем вдаваться в подробности, и вспоминать уроки химии, но этот день неофициально стал считаться Днем рождения русской водки, ведь, как известно этот напиток и является тем самым раствором, который изучал великий ученый.

Водка – напиток, о котором ходит много легенд и споров. 30 лет назад решением международного арбитража приоритет ее создания и право на рекламу под наименованием «Водка» был закреплен за Россией. Такой вывод был сделан на основе научно-исследовательской работы известного историка В.В.Похлебкина, который привел убедительные аргументы, что водка – это исконно русский напиток. Однако труд ученого не все признают как аксиому, существуют и противники, опровергающие его выводы. Поэтому трудно сказать однозначно, кто, когда и где впервые изобрел водку в том виде, в котором мы ее знаем сегодня. Но раз во всем мире водку называют русской, нам остается только порадоваться.

История происхождения водки туманна, но сам напиток готовится по утвержденной технологии и в итоге должен соответствовать определенному стандарту. Мало того, существуют некоторые правила, как и из чего водку нужно пить, какой она должна быть температуры и так далее.

Сегодня мы предлагаем вам проверить, насколько хорошо вы знаете этот напиток. Наш тест поможет вам в этом.