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Летнее солнце не только дарит нам красивый загар и заряжает организм витамином D, но также может серьезно травмировать кожу, ускорить процессы старения, вызвать появление солнечных ожогов.
И если ожог можно заметить сразу, то в случае со старением кожи отголоски наших неправильных «отношений» с солнцем будут заметны через несколько лет, когда принимать профилактические меры будет уже поздно.
Но все это не так страшно, если знать, как правильно загорать и уметь подбирать солнцезащитные средства.
Этим летом Passion.ru выпустил несколько статей о косметике с SPF-фактором, содержащих множество информации о защите кожи от солнца. А сегодня мы предлагаем вам проверить свои знания и узнать, надежно ли вы защищаете свою кожу от ультрафиолета.