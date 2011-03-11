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В есной кожа испытывает сильнейший стресс, ведь ей приходится привыкать к диаметрально противоположным погодным условиям: минусовые температуры сменяются теплом, солнце все сильнее и сильнее проявляет свою, не всегда дружелюбную, активность. Кроме прочего, проблема весеннего авитаминоза отражается, прежде всего, на лице.

Именно поэтому сейчас так важно пересмотреть всю систему ухода за кожей. Но знаете ли вы, как правильно это сделать, чтобы выглядеть на все 100? Как не совершить непоправимую ошибку, которая испортит весь образ? Passion.ru предлагает вам проверить свои знания об уходе за кожей весной!