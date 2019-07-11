Тест: загадочные 30-е или естественные 90-е – какая бьюти-эпоха вам подходит?

Яркие губы, изящные брови, пушистые, бесконечно длинные ресницы – у каждой бьюти-эпохи были свои отличительные черты. Загадочные 30-е, сексуальные 50-е, раскованные 70-е, естественные 90-е и восхитительный XXI век, для которого нет запретов. Пройдите наш тест и узнайте, какая бьюти-эпоха вам подходит идеально?