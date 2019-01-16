Тест: мы определим, в какой стране вы могли бы стать иконой стиля

Отправляясь в путешествие, мы с интересом любуемся не только историческими достопримечательностями, но также обращаем внимание на стиль коренных жителей той или иной страны. Пройдите наш тест и узнайте, в какой из стран мира вы бы могли влиться в местный колорит и стать известной модницей.