Тест: мы определим, какой у вас типаж внешности

Все женщины без исключения прекрасны, но все же сила красоты — в уникальности. Знали ли, вы что ваши черты лица, характер, любимый макияж и укладка определяют, к какому типажу внешности вы относитесь? Редакция Passion.ru собрала занимательный тест, пройдите его и узнайте, что о вас могут рассказать ваша прическа, маникюр и манеры. И не забудьте поделиться результатом в комментариях, а тестом — в социальных сетях!