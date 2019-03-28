Тест: узнайте, какой маникюр идеально подойдет вам по характеру

Маникюр — это визитная карточка женщины, не меньше! Мало того, что ноготки всегда должны быть ухожены, так и дизайн обычно отражает индивидуальность и характер красотки. Так элегантные и сдержанные девушки выбирают классический френч, амбициозные и уверенные в себе бизнес-леди — однотонный маникюр, а яркие личности не бояться проявить свою индивидуальность с помощью креативных дизайнов. Редакция Passion.ru собрала занимательный тест: пройдите его и узнаете, какой маникюр идеально подойдет вам по характеру! Не забудьте поделиться результатом в комментариях, а тестом — в социальных сетях!