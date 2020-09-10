Тест: узнайте, какие признаки во внешности выдают ваш возраст

Большинство женщин, сравнивая себя со своими ровесницами, в глубине души уверены, что выглядят гораздо лучше их. Однако действительно ли это правда, а не всего лишь приятное заблуждение? Многочисленные исследования уже не раз доказали, что возраст выдают не только морщины, но и другие маркеры, которые мы сами почти никогда в себе не считываем, а незнакомцы очень даже замечают. Пройдите наш тест и узнайте, что именно в вашей внешности свидетельствует о прожитых годах.