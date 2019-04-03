Тест: стиль какой культовой киногероини вам бы подошел идеально?

Сегодня в 00:00Тест: стиль какой культовой киногероини вам бы подошел идеально?КомментарииЕсли вы все еще не определились с собственным стилем в одежде и колеблетесь от спортивных нарядов до легких романтичных образов, предлагаем набраться вдохновения у героинь знаменитых фильмов и попробовать поэкспериментировать с элементами их гардероба. Редакция Passion.ru подготовила для вас тест — пройдите его и узнаете, образ какой культовой киногероини вам можно было бы взять на заметку. Текст: Оксана Кривова Фото: kinopoisk.ruПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!ПопулярноеЗагрузка...SearchВыбор редакцииЗагрузка...ГороскопЗагрузка...