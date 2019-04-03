Тест: стиль какой культовой киногероини вам бы подошел идеально?

Если вы все еще не определились с собственным стилем в одежде и колеблетесь от спортивных нарядов до легких романтичных образов, предлагаем набраться вдохновения у героинь знаменитых фильмов и попробовать поэкспериментировать с элементами их гардероба. Редакция Passion.ru подготовила для вас тест — пройдите его и узнаете, образ какой культовой киногероини вам можно было бы взять на заметку.