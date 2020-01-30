Тест: профи или профан – правильно ли вы ухаживаете за кожей?

Грамотный и регулярный уход за кожей, как известно, залог ее молодости и красоты. Но одной бьюти-рутины порой бывает недостаточно, если вы что-то делаете неправильно. Чтобы эффект от масок, кремов и сывороток был максимальным, а первые морщины долго не появлялись на коже, надо все делать так, как надо и не пренебрегать важными этапами этой непростой науки. Однако распространяется ли ваша бьюти-грамотность не только на искусство макияжа? Скорее пройдите наш тест и узнайте.