Тест: очищающая, питательная или увлажняющая — какая маска нужна вашей коже?

Сегодня на косметическом рынке огромный выбор масок для лица, растеряться в этом многообразии совсем не сложно. Очищающие, питательные, увлажняющие, тканевые, гелевые, альгинатные, с антиэйдж-эффектом — перечислять можно еще долго. Но какая из них подойдет именно вам? Пройдите наш тест и получите ответ на этот вопрос.