Тест: что вы знаете о народных рецептах красоты?

Народные рецепты порой ничем не уступают дорогой магазинной косметике, так почему бы не использовать их нереализованный потенциал на благо вашей красоты? Редакция Passion.ru подготовила занимательный тест на знание домашних средств для волос, скрабов, масок для лица и прочих интересных бьюти-героев, которыми пользовались еще наши мамы. Пройдите его и не забудьте поделиться результатом в социальных сетях!