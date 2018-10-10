Тест: узнайте, на какую голливудскую звезду вы похожи

Знали ли вы, что у каждого человека есть свой «близнец» в Голливуде? Специально для тех, кто всегда хотел узнать, на кого из селебрити он похож внешне, редакция Passion.ru собрала занимательный тест, который поможет вычислить своего звездного двойника. Пройдите наш тест и узнайте о себе много нового!