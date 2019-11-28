Тест: «Мисс самоуверенность», богиня гламура или решительная леди — что о вас расскажет ваша косметичка?

Считается, что содержимое дамской сумочки может многое рассказать о ее хозяйке. Нам кажется, что данное утверждение верно и для женской косметички, ведь в ней хранятся, как правило, хранятся бьюти-сокровища, способные из Золушки сделать Принцессу одним взмахом (нет, не волшебной палочки) туши или блеска для губ. Пройдите наш тест и узнайте, что о вас и вашем характере расскажет ваша косметичка.