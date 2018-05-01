Пусть погода за окном пока еще не летняя, но совсем скоро потеплеет. А это значит, что ваше тело, кожа и волосы должны быть готовы к долгожданному солнышку. Пройдите наш тест и узнайте, какой продукт необходим этим летом именно вам.