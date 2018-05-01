ТестыВаше мнениеВыбери лучшее!Диеты и фитнесДом и хоббиЗдоровьеКарьера и деньгиКрасота и стильКулинарияОтношенияПознай себяРазноеКрасота и стильСегодня в 00:00Тест: без какого бьюти-продукта вам не обойтись этим летом?КомментарииПусть погода за окном пока еще не летняя, но совсем скоро потеплеет. А это значит, что ваше тело, кожа и волосы должны быть готовы к долгожданному солнышку. Пройдите наш тест и узнайте, какой продукт необходим этим летом именно вам.Текст: Дарья ГавриленкоФото: Shutterstock/VOSTOK, архивы пресс-службТегибьюти-новинкиЕще по темеТест: сколько лишних килограммов вы наберете за праздникиТест: какую бьюти-процедуру вам стоит сделать этой веснойКак продлить красоту и молодость тела с помощью гормоновПопулярноеGroupОбсуждаемоеЖизнь взаймы: 9 признаков нищеты, которые выдают вас с головойОбои для рабочего стола от Passion.ru: май 2018Принц Гарри растрогал принца Уильяма неожиданной просьбойВ Сети обсуждают «эксклюзивное платье» Ольги Бузовой за 5 миллионовТест: кем вы были в прошлой жизни?Маша Распутина обидела Ольгу БузовуSearchВыбор редакцииТест: кто вы — большой босс или белый воротничок?3 совета, как выглядеть стильно в дождливую погодуПродукт недели: шпинатСимптомы, лечение и профилактика клещевого энцефалитаВидео дняСамые откровенные и горячие роли невесты принца Гарри — Меган МарклГороскоп