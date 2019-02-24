Тест: какой из оттенков одежды, модных этой весной, вам подойдет идеально?

Сегодня в 00:00Тест: какой из оттенков одежды, модных этой весной, вам подойдет идеально?КомментарииПриобрести и надеть трендовую вещь можно в любой момент, но будете ли вы чувствовать себя в ней уверенно - вопрос, который стоит задать себе, прежде чем что-либо выбрать. К счастью, модная индустрия не скупа на разнообразие тенденций, и найти подходящий вариант для себя может каждая. Мы предлагаем пройти наш тест и узнать, какой из модных цветов приближающегося сезона стоит непременно опробовать вам! Текст: Алена ЕвгеньеваФото: Shutterstock, Vogue.comПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!ТегиТестмодные цветатенденцииПопулярноеЗагрузка...SearchВыбор редакцииЗагрузка...ГороскопЗагрузка...