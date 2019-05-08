Тест: брюнетка, блондинка или рыжая – какой цвет волос вам подойдет по характеру?

Сегодня в 00:00Тест: брюнетка, блондинка или рыжая – какой цвет волос вам подойдет по характеру?КомментарииВыбор цвета волос – дело, прямо скажем, нелегкое, ведь надо учитывать и тон кожи, и внутреннее состояние, и модные тенденции. Еще более важно, чтобы новая прическа соответствовала характеру, ведь это перемена не на один день. Наш тест покажет, какой цвет волос вам точно придется по душе. Ну что, поехали? Будьте всегда прекрасны!Текст: Наталья ДиамоникаФото: vostock-photo/shutterstockПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!ТегиТестволосыцвет волосОбсудитьПопулярноеЗагрузка...SearchВыбор редакцииЗагрузка...ГороскопЗагрузка...