Тест: брюнетка, блондинка или рыжая – какой цвет волос вам подойдет по характеру?

Выбор цвета волос – дело, прямо скажем, нелегкое, ведь надо учитывать и тон кожи, и внутреннее состояние, и модные тенденции. Еще более важно, чтобы новая прическа соответствовала характеру, ведь это перемена не на один день. Наш тест покажет, какой цвет волос вам точно придется по душе. Ну что, поехали?