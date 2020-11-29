Тест: сдержанный или с перчинкой — какой аромат раскроет вашу индивидуальность

Говорят, что аромат выбрать сложнее, чем платье или мужчину: нужно, чтобы и композиция перекликалась с внутренним состоянием, и звучала красиво, и желательно, чтобы ассоциировалась исключительно с вами. Хороший парфюм вполне способен стать верным спутником жизни, который напомнит о самых ярких и счастливых моментах в жизни, подарит немного уверенности, когда это необходимо, или укутает в промозглую погоду. Пройдите наш тест и узнайте, какой именно аромат (или ноты в нем) подчеркнет вашу индивидуальность.