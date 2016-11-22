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М ы всегда скрупулезно подходим к выбору верхней одежды. Еще бы! Это же не рубашка или брюки, которые мы можем выбирать и менять по настроению. Каждый день надевать новое пальто у нас вряд ли получится, как бы мы этого ни хотели, поэтому так важно выбрать именно ту модель, которая будет согревать и радовать нас на протяжении всего холодного сезона.

Модные куртки, тренчи, пончо, пуховики, пальто в яркой и классической цветовой гамме… И не только тренчи и пальто - дизайнеры не устают придумывать все новые виды и фасоны верхней одежды. Сложно не запутаться в этом многообразии!

Passion.ru предлагает вам проверить свои модные познания в новой викторине, посвященной актуальным моделям верхней одежды этой осени и зимы. А вы хорошо разбираетесь в видах верхней одежды?