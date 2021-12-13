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Киркоров или герцогиня Кейт? Пройдите тест и узнайте, на кого из звезд вы похожи по стилю

В предновогодней эстафете по решению рабочих вопросов, покупке подарков и преодолению десятибалльных пробок мы предлагаем сделать паузу и немного развлечься. А заодно — определиться с образом для праздничной ночи. Проверьте, кто на самом деле является вашей иконой стиля — эпатажный поп-король Филипп Киркоров, сдержанная и элегантная герцогиня Кейт Миддлтон или кто-то другой. И не забудьте поделиться результатами!