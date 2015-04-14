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На любой свадьбе почти все внимание приковано к невесте и к ее платью, букету, украшениям. Так что вполне естественно, что практически каждая дама мечтает о том, чтобы в момент бракосочетания на ней был самый красивый и эффектный наряд. Однако не всегда истинная сущность брачующейся гармонично сочетается с тем убранством, которое она в итоге выбирает.

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