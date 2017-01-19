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Если вы хотя бы раз смотрели сериал о приключениях четырех подружек из Нью-Йорка, наверняка сравнивали себя с кем-то из героинь. Кто-то из них был вам ближе, кого-то вы не понимали, а может, даже осуждали. Тем не менее, стилисты всего мира отмечают: многие женщины подражают героиням фильма! Может быть, и вам наряды Кэрри, Саманты, Шарлотты или Миранды подскажут что-то важное?