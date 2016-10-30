Вопросы:10
Разрешено попыток:Не ограничено
Доступен:Всегда
Проходной процент:75 %
Обратная навигация:Запретить доступ к данным файлам

Ни для кого не секрет, что мода циклична. Из года в год меняются тенденции, но кардинальные изменения происходят не так часто, поэтому у нас с вами есть время обдумать свои желания и принять правильное решение о покупке. Наверняка вы уже успели задать себе вопрос, чего вам не хватает в гардеробе и что нужно обязательно купить к новому модному сезону? Passion.ru предлагает найти ответ на этот вопрос с помощью теста.