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Ни для кого не секрет, что мода циклична. Из года в год меняются тенденции, но кардинальные изменения происходят не так часто, поэтому у нас с вами есть время обдумать свои желания и принять правильное решение о покупке. Наверняка вы уже успели задать себе вопрос, чего вам не хватает в гардеробе и что нужно обязательно купить к новому модному сезону? Passion.ru предлагает найти ответ на этот вопрос с помощью теста.